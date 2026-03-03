Глава Самары Иван Носков празднует день рождения 3 марта

Иван Носков стал мэром Самары в декабре 2024 года. До этого он был главой Дзержинска. Трудовой путь начал в 1998 году. Работал в Красноярском крае, в центральном аппарате Российского фонда федерального имущества, в Московской и Иркутской областях, Нижнем Новгороде.