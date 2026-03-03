Москва
Глава Самары Иван Носков празднует день рождения 3 марта

В Самаре мэр Иван Носков отмечает свое 54-летие.

Источник: администрация Самары

Во вторник, 3 марта, глава Самары Иван Носков отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 54 года. Мэр неоднократно подчеркивает, что его главной целью является работа на благо жителей.

«В 2026 году в Самаре продолжатся оказание социальной поддержки и создание комфортных условий для жизни в городе. Задачи понятны, результаты достижимы. Работаем», — говорил глава областного центра.

Иван Носков стал мэром Самары в декабре 2024 года. До этого он был главой Дзержинска. Трудовой путь начал в 1998 году. Работал в Красноярском крае, в центральном аппарате Российского фонда федерального имущества, в Московской и Иркутской областях, Нижнем Новгороде.

Медиахолдинг «Комсомольская правда» вместе с читателями поздравляет Ивана Носкова с днем рождения и желает крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, надежных коллег, семейного тепла и счастья.