Израильские военные заняли территорию на юге Ливана

Израильские военные действуют на юге Ливана параллельно с операцией в Иране, они заняли несколько позиций «вблизи границы в рамках усиленной передовой обороны», сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Источник: Reuters

«Армия обороны Израиля работает над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей севера Израиля. Армия обороны Израиля наносит точечные удары по инфраструктуре террористов “Хезболлы” с целью устранения угроз и предотвращения попыток проникновения на территорию Израиля», — говорится в сообщении.

