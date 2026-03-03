«Армия обороны Израиля работает над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей севера Израиля. Армия обороны Израиля наносит точечные удары по инфраструктуре террористов “Хезболлы” с целью устранения угроз и предотвращения попыток проникновения на территорию Израиля», — говорится в сообщении.
Израильские военные заняли территорию на юге Ливана
Израильские военные действуют на юге Ливана параллельно с операцией в Иране, они заняли несколько позиций «вблизи границы в рамках усиленной передовой обороны», сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).