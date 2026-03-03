Москва
Бомбы разнесли места скопления боевиков двух бригад ВСУ в Константиновке

Уничтожение пунктов дислокации украинских боевиков в многоэтажной застройке Константиновки сняли с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения выявленных в районе Константиновки мест скопления боевиков двух бригад ВСУ опубликовал во вторник Telegram-канал «Изнанка».

По информации источников канала, удары нанесены по укрытию дроноводов из 28-й мехбригады ВСУ и пункту временной дислокации военнослужащих 100-й мехбригады противника.

Сообщается, что для поражения мест скопления украинских боевиков были применены трехтонные фугасные бомбы ФАБ-3000.

Судя по видео, в результате мощных взрывов укрытия военнослужащих противника, выявленные в многоэтажной застройке, были уничтожены.

Информации о потерях противника в результате бомбовых ударов нет.

Ранее на Украине заговорили о потере боевиками ВСУ контроля над четвертью Константиновки. Военный блогер Юрий Подоляка сообщил о продвижении подразделений РФ на юге, юго-западе, востоке и юго-востоке города.

По словам блогера, российские военные накапливают силы в центральной части Константиновки.