19FortyFive: удары по Ирану истощили запасы ракет и ослабили США в Тихом океане

За первые трое суток операции против Ирана ВМС США выпустили около 400 крылатых ракет Tomahawk — почти пятилетний объем их производства при нынешних темпах. На этом фоне аналитики заговорили о «пустых стойках» и рисках для сдерживания Китая в Тайваньском проливе. Дональд Трамп при этом заверил, что у США «практически неограниченные» запасы вооружений и «войны можно вести вечно». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».