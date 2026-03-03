Сколько сможет продержаться Иран против США и Израиля

Сколько ракет осталось в арсеналах Ирана
Исламская Республика в состоянии вести длительную военную кампанию, так как обладает крупными запасами оружия.
«Численность ракет Ирана варьируется от трех до восьми тысяч, беспилотников и того значительно больше. У Тегерана также есть потенциал форсированного наращивания ракет и беспилотников», — уточнил эксперт.
По данным Iran Watch за январь 2026 года, в арсенале Ирана тысячи баллистических ракет малой и средней дальности, которые способны поразить американские военные объекты на Ближнем Востоке, а также крылатые ракеты и космические носители.
В списке вооружения Тегерана:
- Shahab-1, Fateh-110, Khalij Fars и Hormuz;
- Shahab-2 и Fateh-313;
- Zolfaghar;
- Qiam-1;
- Dezful;
- Shahab-3;
- Fattah-1;
- Kheibar Shekan;
- Ghadr;
- Emad;
- Sejjil.
Дальность ракет позволяет нанести Ирану удары по базам США в Бахрейне, Саудовской Аравии, Иордании, Греции, Джибути, на Кипре.
Сейчас военно-промышленный комплекс в состоянии самостоятельно выпускать корпуса, двигатели и топливо для своих ракет, но при этом зависит от поставок микроэлектроники для систем наведения из других стран, пишет ТАСС.
Большая часть оружейных запасов Ирана хранится в «ракетных городах» — туннелях, которые располагаются в десятках метров под землей, уничтожить которые крайне сложно.
Эксперт по иранской военной тематике, ведущий научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин в беседе с RTVI добавил, что запасы оружия — не главное, так как инфраструктура его применения является уязвимой. Он обратил внимание, что Пентагон и ЦАХАЛ «охотятся» за иранскими пусковыми установками, а иранские военные стараются маскировать ракетные комплексы и быстро уходить после нанесения удара.
Перспективы развития конфликта
По мнению востоковеда, программного менеджера Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Бочарова, конфликт в Иране имеет шанс стать затяжным. Эксперт рассказал «Ленте.ру», что противостояние может развиваться по двум сценариям. В одном варианте США и Израиль мощно атакуют Иран, наносят ему крупный ущерб и сворачивают операцию. Второй сценарий более вероятен — Иран будет вести длительное противостояние — атаковать американские объекты и Израиль.
Эксперт отметил, что сейчас Исламская Республика уже бьет по базам США на Ближнем Востоке, в конфликт втянулись союзники Ирана в Ливане, Йемене, Ираке.
«Израиль, в свою очередь, готов наносить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, чтобы спровоцировать масштабные восстания», — уточнил Бочаров.
Он добавил, что иранские власти вынуждены продолжать сопротивляться, так как предыдущий военный конфликт летом 2025 года и последующие переговоры продемонстрировали, что США и Израиль не соблюдают договоренности. Востоковед уточнил, что Иран считает, что лучше вести сражение сейчас, пока есть оружие и возможности.
«Логика проста: если цена будет высокой для всех, подобные операции в будущем станут менее вероятными», — добавил Бочаров.
По словам замдиректора ИСКРАН по научной работе Андрея Евсеенко, глава Белого дома Дональд Трамп стремится как можно быстрее завершить операцию в Иране, при этом добиться смены режима в республике.
«Трампу нужен быстрый успех, поэтому он попытается создать условия для недолгих боевых действий», — рассказал эксперт «Ведомостям». Он добавил, что военное противостояние может продлиться до месяца в случае невысокой интенсивности удара, но может потребовать и больше времени.
Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов полагает, что американский лидер намерен изменить вектор внешней политики Ирана, а не режим. Эксперт в разговоре с «Ведомостями» предположил, что если Вашингтону не удастся достичь этой цели, то США постараются хотя бы временно снизить военные возможности Исламской Республики, при этом Трамп постарается завершить операцию максимально в короткие сроки.
Директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин полагает, что интенсивность боевых действий между Ираном, США и Израилем сохранится на долгое время. Эксперт уточнил, что запасы оружия велики у обеих сторон конфликта, но все же ограничены. Кроме того, США не заинтересованы в том, чтобы операция была продолжительной, но могут решиться на длительное противостояние, если увидят, что Иран ослаб, передают «Ведомости». Тебин допустил, что Иран может продемонстрировать упрямство, и тогда война затянется, но на невыгодных для США условиях.