Сколько сможет продержаться Иран против США и Израиля

Директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин полагает, что интенсивность боевых действий между Ираном, США и Израилем сохранится на долгое время. Эксперт уточнил, что запасы оружия велики у обеих сторон конфликта, но все же ограничены. Кроме того, США не заинтересованы в том, чтобы операция была продолжительной, но могут решиться на длительное противостояние, если увидят, что Иран ослаб, передают «Ведомости». Тебин допустил, что Иран может продемонстрировать упрямство, и тогда война затянется, но на невыгодных для США условиях.