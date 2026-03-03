В ЕЭК рассказали об одном из ключевых звеньев сотрудничества ЕАЭС с государствами АСЕАН

Как отмечалось, в период действия Соглашения с 2016 по 2024 годы товарооборот между странами евразийской «пятерки» и Вьетнамом увеличился более чем на 60%: с $4,3 млрд до $6,8 млрд. В 2025 году взаимная торговля продолжила рост, составив $8,3 млрд.