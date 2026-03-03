В ЕЭК рассказали об одном из ключевых звеньев сотрудничества ЕАЭС с государствами АСЕАН

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Вьетнам — одно из ключевых звеньев сотрудничества Евразийского экономического союза с государствами АСЕАН, заявил Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Сагинтаев в Ханое провел рабочую встречу с Премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинем.
Речь шла о результатах и перспективах взаимодействия стран Евразийского экономического союза и Вьетнама в рамках Соглашения о свободной торговле, вступившего в силу 10 лет назад.
«Вьетнам стал первым государством, с которым ЕАЭС заключил соглашение о свободной торговле. Это придает нашему диалогу стратегический характер и формирует устойчивую модель взаимодействия, — подчеркнул глава Коллегии ЕЭК. — Рассматриваем Вьетнам как одно из ключевых звеньев сотрудничества ЕАЭС с государствами АСЕАН».
Как отмечалось, в период действия Соглашения с 2016 по 2024 годы товарооборот между странами евразийской «пятерки» и Вьетнамом увеличился более чем на 60%: с $4,3 млрд до $6,8 млрд. В 2025 году взаимная торговля продолжила рост, составив $8,3 млрд.
Отдельное внимание стороны уделили цифровизации торгового и таможенного сотрудничества.
Собеседники рассмотрели и вопросы транспортно-логистической связанности стран ЕАЭС и Вьетнама, включая использование потенциала евразийских сухопутных маршрутов и их сопряжение с инфраструктурой государств АСЕАН.
Бакытжан Сагинтаев и Фам Минь Тинь обсудили перспективы проведения в 2026 году очередного заседания Совместного комитета по реализации Соглашения о свободной торговле. Председатель Коллегии ЕЭК предложил приурочить к мероприятию встречу деловых кругов, что поможет их прямому диалогу.
«Главными бенефициарами Соглашения должны стать экспортоориентированные компании, малый и средний бизнес наших стран. Важно в полной мере использовать потенциал этого документа», — отметил Сагинтаев.
Стороны подтвердили взаимную готовность продолжить системную работу по укреплению стратегического партнерства.