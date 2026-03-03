Лукашенко назвал народ, который отстоял право на свободу, язык и самобытность

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Болгарии в национальный праздник — День освобождения, сообщила пресс-служба президента.
Так, 3 марта белорусским лидером были направлены поздравления народу Болгарии. Он обратил внимание, что День освобождения Болгарии является праздником, символизирующим стойкость и мужество болгар.
— Это народ с великой историей и несокрушимым духом, который сумел отстоять свое право на свободу, язык и национальную самобытность, — заметил он.
Также Лукашенко обратил внимание на то, что невзирая на сложную геополитическую ситуацию в мире, Беларусь и Болгария имеют пространство для доверия и дальнейшего углубления двусторонних отношений. Еще он назвал общность народов обеих стран.
— Болгары, как и белорусы, ответственно относятся к сохранению исторической памяти и собственного культурного наследия, гордятся своими традициями и любовью к родной земле, — прокомментировал белорусский президент.
А резюмируя, глава Беларуси сказал о готовности Минска развернуть искреннее и доверительное сотрудничество с Софией. Также он выразил уверенность, что стороны смогут наладить прочное белорусско-болгарское партнерство, которое было бы основано на уважении и общих ценностях.
