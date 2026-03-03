Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал народ, который отстоял право на свободу, язык и самобытность

Лукашенко сказал, что Беларусь и Болгария могут наладить сотрудничество.

Источник: архив president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Болгарии в национальный праздник — День освобождения, сообщила пресс-служба президента.

Так, 3 марта белорусским лидером были направлены поздравления народу Болгарии. Он обратил внимание, что День освобождения Болгарии является праздником, символизирующим стойкость и мужество болгар.

— Это народ с великой историей и несокрушимым духом, который сумел отстоять свое право на свободу, язык и национальную самобытность, — заметил он.

Также Лукашенко обратил внимание на то, что невзирая на сложную геополитическую ситуацию в мире, Беларусь и Болгария имеют пространство для доверия и дальнейшего углубления двусторонних отношений. Еще он назвал общность народов обеих стран.

— Болгары, как и белорусы, ответственно относятся к сохранению исторической памяти и собственного культурного наследия, гордятся своими традициями и любовью к родной земле, — прокомментировал белорусский президент.

А резюмируя, глава Беларуси сказал о готовности Минска развернуть искреннее и доверительное сотрудничество с Софией. Также он выразил уверенность, что стороны смогут наладить прочное белорусско-болгарское партнерство, которое было бы основано на уважении и общих ценностях.

Накануне еще Александр Лукашенко сказал, от чего критически важно избавиться Беларуси и России.

Еще мы писали, что новые автобусы в Польшу и Германию будут ездить из Минска с конца марта.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше