Избран новый состав Общественной палаты Уфы

С докладом об итогах работы второго состава Палаты выступила Ольга Одинокова. Как подчеркнула Одинокова, в центре внимания были проекты, направленные на оказание помощи и поддержку бойцов СВО и членов их семей. В числе других, не менее важных направлений для работы — социальная поддержка, развитие городской среды и инфраструктуры, общественный контроль, конструктивное взаимодействие с органами власти. Особое внимание уделялось также патриотическому, культурному, спортивному и социальному воспитанию молодежи.