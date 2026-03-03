Избран новый состав Общественной палаты Уфы

Первое заседание Общественной палаты Уфы третьего состава состоялось накануне в столичном муниципалитете. В его работе принял участие уфимский вице-мэр Рустам Хазиев.
«Наша общая задача — способствовать гармоничному развитию города с учетом интересов всех групп общества. Оно напрямую связано с уровнем развития институтов гражданского общества, одним из которых является Общественная палата, — сказал Рустам Хазиев. — Думаю, ваша активная работа, вовлеченность в процессы, происходящие в нашем городе, личное участие будут способствовать дальнейшему процветанию Уфы».
С докладом об итогах работы второго состава Палаты выступила Ольга Одинокова. Как подчеркнула Одинокова, в центре внимания были проекты, направленные на оказание помощи и поддержку бойцов СВО и членов их семей. В числе других, не менее важных направлений для работы — социальная поддержка, развитие городской среды и инфраструктуры, общественный контроль, конструктивное взаимодействие с органами власти. Особое внимание уделялось также патриотическому, культурному, спортивному и социальному воспитанию молодежи.
Подводя итоги трехлетней деятельности Общественной палаты Уфы второго состава, Ольга Одинокова отметила, что за это время удалось выстроить системную работу, диалог с органами власти на всех уровнях.
Как ранее сообщал Башинформ, в состав третьей Общественной палаты Уфы вошли участники СВО, городские активисты, зоозащитники, руководители НКО, предприниматели, юристы. Общественная палата Уфы и Башкирии создана для того, чтобы обеспечить взаимодействие граждан, общественных объединений и органов власти с учетом потребностей жителей, а также осуществлять гражданский контроль. Палата помогает защищать права граждан, участвует в экспертизе нормативных актов и продвигает общественные инициативы.