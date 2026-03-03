Москва
Лукашенко поздравил Мишустина с юбилеем

Лукашенко поздравил Мишустина с 60-летием.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 3 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России Михаила Мишустина с 60-летием и выразил надежду на расширение отношений республики с РФ при его поддержке, сообщила пресс-службы главы белорусского государства.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России и Совета Министров Союзного государства Михаила Мишустина с 60-летием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лукашенко пожелал Мишустину здоровья, счастья, неисчерпаемых сил для осуществления стратегических задач, достижения значимых результатов на ответственном посту.

«В Беларуси Вас высоко ценят как опытного государственного деятеля, целеустремленного и энергичного руководителя правительства Российской Федерации с твердыми жизненными принципами, способного успешно реализовывать смелые планы и внедрять новые решения… Убежден, что при дальнейшей Вашей поддержке сложившиеся добрососедские отношения между Беларусью и Россией продолжат расширяться на благо братских народов наших стран», — процитировали в пресс-службе поздравление белорусского президента.

