Политолог раскрыл замысел Зеленского по выборам на Украине

Заявление Владимира Зеленского о том, что выборы на Украине пройдут только после заключения мира, говорит о том, что глава киевского режима к урегулированию конфликта совсем не стремится. Об этом Новостям Mail рассказал политолог Константин Блохин.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Аналитик считает, что подобная попытка отсрочить президентские выборы на Украине — очередная уловка Зеленского, чтобы остаться у власти.

Этот трюк Зеленского говорит о том, что он вообще не собирается проводить выборы. Зеленский заинтересован в продолжении конфликта. Подобные заявления — очередная попытка саботажа переговоров. Он просто не хочет договариваться.

Константин Блохин
политолог

Ранее в интервью итальянской газете Corriere della Sera Владимир Зеленский заявил, президентские выборы на Украине могут пройти только после завершения конфликта, а не после перемирия.

В начале февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что выборы на Украине могут пройти до 15 мая. По данным издания, этот шаг предпринят под давлением администрации Трампа с целью завершения украинского конфликта уже весной.