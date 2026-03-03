Аналитик считает, что подобная попытка отсрочить президентские выборы на Украине — очередная уловка Зеленского, чтобы остаться у власти.
Этот трюк Зеленского говорит о том, что он вообще не собирается проводить выборы. Зеленский заинтересован в продолжении конфликта. Подобные заявления — очередная попытка саботажа переговоров. Он просто не хочет договариваться.
Ранее в интервью итальянской газете Corriere della Sera Владимир Зеленский заявил, президентские выборы на Украине могут пройти только после завершения конфликта, а не после перемирия.
В начале февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что выборы на Украине могут пройти до 15 мая. По данным издания, этот шаг предпринят под давлением администрации Трампа с целью завершения украинского конфликта уже весной.