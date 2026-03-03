США из-за конфликта в Иране могут забыть про Украину, пишет Politico

«Практические последствия того, если США окажутся втянутыми в затяжной конфликт на Ближнем Востоке, могут быть даже более серьезными, чем политические: Украина может лишиться американского оружия… поскольку американские войска используют его в больших количествах против Ирана», — пишет издание, отмечая, что действия США в Иране «рискуют превратить Украину в забытую войну».