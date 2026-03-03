Москва
США из-за конфликта в Иране могут забыть про Украину, пишет Politico

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Конфликт в Иране может привести к тому, что США забудут про Украину и лишат ее поставок оружия, поскольку сами будут нуждаться в пополнении боеприпасов, пишет газета Politico.

Источник: Reuters

«Практические последствия того, если США окажутся втянутыми в затяжной конфликт на Ближнем Востоке, могут быть даже более серьезными, чем политические: Украина может лишиться американского оружия… поскольку американские войска используют его в больших количествах против Ирана», — пишет издание, отмечая, что действия США в Иране «рискуют превратить Украину в забытую войну».

Отмечается, что и страны ЕС боятся лишиться американского оружия, если США потеряют интерес к ним и к мирному урегулированию на Украине.

«Было израсходовано много огневой мощи, включая перехватчики и другие ракеты… США необходимо пополнить запасы, а это значит, что Европе или Украине нечего будет закупать», — заявил изданию анонимный высокопоставленный чиновник.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран нанес ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

