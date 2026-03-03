Воронежский главк МВД временно возглавил Антон Решетов

Антону Решетову 41 год. Он родился в Челябинской области, в 2006 году с отличием окончил Челябинский юридический институт МВД России. Более 18 лет проходил службу в следственных органах. В 2016 году занял должность замначальника следственного управления МВД по Екатеринбургу, в 2018-м — замначальника УМВД по Рязанской области — начальника следственного управления. В 2023 году стал главой управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД РФ. В апреле 2024 года был назначен замначальника воронежского главка МВД. Сменил на этом посту Сергея Петряшова, который в ноябре 2023 года перешел на должность главного федерального инспектора по Воронежской области.