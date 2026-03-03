Владимир Жаров рассматривается на пост зампреда нижегородского правительства

Как стало известно «Ъ-Приволжье», на должность нового зампредседателя правительства Нижегородской области по блоку вопросов, связанных со специальной военной операцией и патриотическим воспитанием, рассматривается генерал-лейтенант Владимир Жаров. Официально информацию о назначении в правительстве не комментируют.