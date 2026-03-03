Лукашенко проводит 3 марта кадровый день, в который будут назначены 25 чиновников

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет кадровый день во вторник, 3 марта. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, 3 марта во Дворце Независимости состоится кадровый день. Сообщается, что на новые должности, которые будут согласовываться президентом Беларуси, претендуют двадцать пять человек.
Также сообщили, что 11 кандидатов зайдут в кабинет к президенту Беларуси, а еще 14 человек, возможно, назначат в рабочем порядке.
Кроме того, «Пул Первого» уточнил, что новые кадры 3 марта будут назначены в госсекретариат Совбеза, Академию наук, Комитет государственного контроля, дипкорпус. Назначения ожидаются также в исполкомах и среди глав городских администраций, ректоратах, интеграционных структурах, одном из министерств и комитете.