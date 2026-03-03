МИД КНР: Иран не разрабатывает ядерное оружие

«Мы отмечаем, что Иран неоднократно подтверждал отсутствие у него намерений разрабатывать ядерное оружие, а в последнее время вел серьезные и искренние переговоры с Соединенными Штатами, — сказала она на брифинге. — Мы призываем к немедленному прекращению военных действий, скорейшему возобновлению диалога и переговоров, сохранению международного режима нераспространения ядерного оружия, к обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке, как и во всем мире».