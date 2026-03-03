МИД КНР: Иран не разрабатывает ядерное оружие

«Мы отмечаем, что Иран неоднократно подтверждал отсутствие у него намерений разрабатывать ядерное оружие, а в последнее время вел серьезные и искренние переговоры с Соединенными Штатами, — сказала она на брифинге. — Мы призываем к немедленному прекращению военных действий, скорейшему возобновлению диалога и переговоров, сохранению международного режима нераспространения ядерного оружия, к обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке, как и во всем мире».
Китайский дипломат напомнила, что США и Израиль напали на Иран в ходе переговорного процесса, нарушив нормы международного права и став причиной усиления напряженности на Ближнем Востоке. По ее словам, Пекин последовательно выступает за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы путем диалога и переговоров, уважает законное право Тегерана на мирное использование атомной энергии.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана: под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели Соединенных Штатов в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии — в результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.