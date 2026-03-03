В Херсонской области при атаках ВСУ погиб мирный житель

«За прошедшие сутки в результате террористических атак киевского режима погиб один мирный житель, пострадали два человека», — написал Сальдо.
Губернатор уточнил, что мужчина погиб в результате удара беспилотника по легковому автомобилю в окрестностях села Великие Копани. Также был ранен мужчина 1985 года рождения, он получил множественные мелкие осколочные ранения и контузию головного мозга. Пострадавшего доставили в Скадовскую больницу.
В Каирах Горностаевского муниципального округа в результате сброса боеприпаса с БПЛА тяжелые ранения получил мужчина 1970 года рождения.