Казахстан и Армения: экология и водная безопасность — в центре диалога

Состоялась встреча Посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева с Министром окружающей среды Армении Амбарцумом Матевосяном, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Стороны обсудили ключевые вопросы региональной и глобальной экологической повестки.

Региональный экологический саммит в Астане.

В ходе беседы отмечена значимость проведения в апреле текущего года в Астане Регионального экологического саммита.

Подчёркнуто, что саммит станет важной платформой для консолидации усилий государств региона. В центре внимания — климатическая политика. Также водная безопасность. Кроме того, устойчивое развитие.

Отмечено, что итоги встречи могут способствовать содержательной подготовке к 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, которая пройдёт в Ереване в октябре.

Водные ресурсы и инициатива Токаева.

Отдельное внимание уделено вопросам устойчивого управления водными ресурсами.

Обсуждена инициатива Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международной водной организации под эгидой ООН. Инициатива направлена на усиление координации государств в сфере водной безопасности. Предполагается формирование эффективных механизмов рационального использования водных ресурсов.

Экспертный обмен и совместные программы.

Среди перспективных направлений сотрудничества названы экспертный обмен. Рассмотрена реализация совместных программ. Обсуждён обмен лучшими практиками.

В числе приоритетов — сохранение экосистемы. Важное место занимает защита биоразнообразия.

По итогам встречи подтверждена готовность сторон к дальнейшему развитию сотрудничества и поддержанию регулярного диалога в сфере экологической устойчивости.

