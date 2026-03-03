Казахстан и Армения: экология и водная безопасность — в центре диалога

Стороны обсудили ключевые вопросы региональной и глобальной экологической повестки.
Региональный экологический саммит в Астане.
В ходе беседы отмечена значимость проведения в апреле текущего года в Астане Регионального экологического саммита.
Подчёркнуто, что саммит станет важной платформой для консолидации усилий государств региона. В центре внимания — климатическая политика. Также водная безопасность. Кроме того, устойчивое развитие.
Отмечено, что итоги встречи могут способствовать содержательной подготовке к 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, которая пройдёт в Ереване в октябре.
Водные ресурсы и инициатива Токаева.
Отдельное внимание уделено вопросам устойчивого управления водными ресурсами.
Обсуждена инициатива Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международной водной организации под эгидой ООН. Инициатива направлена на усиление координации государств в сфере водной безопасности. Предполагается формирование эффективных механизмов рационального использования водных ресурсов.
Экспертный обмен и совместные программы.
Среди перспективных направлений сотрудничества названы экспертный обмен. Рассмотрена реализация совместных программ. Обсуждён обмен лучшими практиками.
В числе приоритетов — сохранение экосистемы. Важное место занимает защита биоразнообразия.
По итогам встречи подтверждена готовность сторон к дальнейшему развитию сотрудничества и поддержанию регулярного диалога в сфере экологической устойчивости.