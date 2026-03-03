Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорога Жанаозен — граница с Туркменистаном станет четырехполосной

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 3 марта 2026 года на заседании правительства рассказал о проводимых работах по расширению некоторых транзитных коридоров, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его словам, с учетом роста интенсивности и работы отдельных коридоров планируется их дальнейшее развитие и модернизация на отдельных участках.

«В соответствии с поставленными задачами ведутся работы на участке Жанаозен — граница с Туркменистаном. Данный участок является частью коридора “Туркменистан — Россия”, — сказал Сауранбаев.

Он отметил, что уже начата разработка технико-экономического обоснования по расширению дороги до четырех полос движения. Министр пообещал, что работы на этом участке будут завершены в 2026 году.

Ранее мы писали, что в Казахстане планируют отремонтировать 10 тыс. км автодорог до 2029 года.