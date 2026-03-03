Дорога Жанаозен — граница с Туркменистаном станет четырехполосной

По его словам, с учетом роста интенсивности и работы отдельных коридоров планируется их дальнейшее развитие и модернизация на отдельных участках.
«В соответствии с поставленными задачами ведутся работы на участке Жанаозен — граница с Туркменистаном. Данный участок является частью коридора “Туркменистан — Россия”, — сказал Сауранбаев.
Он отметил, что уже начата разработка технико-экономического обоснования по расширению дороги до четырех полос движения. Министр пообещал, что работы на этом участке будут завершены в 2026 году.
Ранее мы писали, что в Казахстане планируют отремонтировать 10 тыс. км автодорог до 2029 года.