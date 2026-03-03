ЦКР представила миссии ОБСЕ детали подготовки к референдуму

Сообщается, что на участках будут доступны трафареты к бюллетеням со шрифтом Брайля, информационные стенды, размещённые на удобной высоте, а также адаптированные кабины для граждан, использующих кресла-коляски. Кроме того, на каждом участке будет представлена не только текстовая, но и аудиоверсия проекта новой Конституции Республики Казахстан на казахском и русском языках.