Эксперт оценил возможные последствия атаки на Иран для Трампа

«Это может послужить триггером, вплоть до того, что будут объявлять импичмент Трампу его политические соперники», — объяснил эксперт.
Андрей Марочко напомнил, что в ближайшее время в США стартуют выборы в Конгресс, а решения президента, представляющего Республиканскую партию, могут негативно сказаться на результатах республиканцев.
Противники участия США в операции против Ирана уже активизировались. 3 марта у Белого дома состоялась демонстрация против ударов по Исламской Республике. Участники акции протестов скандировали слоганы против лидера страны Дональда Трампа и требовали прекратить военные действия.