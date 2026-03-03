Москва
Эксперт оценил возможные последствия атаки на Иран для Трампа

Эскалация конфликта США и Израиля с Ираном может стать поводом для объявления импичмента американскому президенту Дональду Трампу. Инициировать процедуру отлучения от власти могут политические оппоненты главы Белого дома. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: Reuters

Собеседник NEWS.ru обратил внимание, что не все представители политической элиты в США поддерживают проведение операции в Исламской Республике.

«Это может послужить триггером, вплоть до того, что будут объявлять импичмент Трампу его политические соперники», — объяснил эксперт.

Андрей Марочко напомнил, что в ближайшее время в США стартуют выборы в Конгресс, а решения президента, представляющего Республиканскую партию, могут негативно сказаться на результатах республиканцев.

Противники участия США в операции против Ирана уже активизировались. 3 марта у Белого дома состоялась демонстрация против ударов по Исламской Республике. Участники акции протестов скандировали слоганы против лидера страны Дональда Трампа и требовали прекратить военные действия.

