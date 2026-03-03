Зеленский заявил, что не уверен насчет участия в выборах на Украине

В интервью итальянской газете Corriere della Sera он выступил с утверждением, что Украина будет готова провести выборы только после завершения конфликта. В февральском интервью порталу Axios Зеленский заявлял, что на Украине возможно проведение президентских выборов одновременно с референдумом по соглашению о завершении конфликта. При этом он допустил, что может стать кандидатом, если голосование пройдет в условиях возможного прекращения огня.