Зеленский заявил, что не уверен насчет участия в выборах на Украине

В интервью итальянской газете Corriere della Sera он выступил с утверждением, что Украина будет готова провести выборы только после завершения конфликта. В февральском интервью порталу Axios Зеленский заявлял, что на Украине возможно проведение президентских выборов одновременно с референдумом по соглашению о завершении конфликта. При этом он допустил, что может стать кандидатом, если голосование пройдет в условиях возможного прекращения огня.
«И я совсем не уверен, что буду баллотироваться», — заявил Зеленский, отвечая на прямой вопрос издания.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского «диктатором без выборов» и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников «обеспечить безопасность» их проведения. Зеленский постоянно просит о прекращении огня, в частности, ранее он назвал перемирие условием проведения выборов.