Дипломаты Казахстана и России обмениваются мнениями о ситуации на Ближнем Востоке — МИД

Контакты не останавливались на всех уровнях, сообщил представитель МИД Казахстана.

Источник: Reuters

АСТАНА, 3 мар — Sputnik. Казахстан и Россия по дипломатическим каналам в рабочем порядке обмениваются мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, рассказал вице-министр иностранных дел Алибек Бакаев.

По его словам, контакты продолжаются постоянно и на уровне министров, и на уровне вице-министров, и на уровне директоров департаментов.

«У нас посольство большое в Российской Федерации, и оперативный ежедневный обмен мнениями происходит в рабочем порядке. По ситуации на Ближнем Востоке обмен мнениями произошел… с Российской Федерацией. Официально это не публиковалось, но в рабочем порядке обмен мнениями не останавливался, процесс происходит постоянно», — сказал Бакаев.

Удары США и Израиля по объектам в Иране начались 28 февраля.

