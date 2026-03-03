Дипломаты Казахстана и России обмениваются мнениями о ситуации на Ближнем Востоке — МИД

«У нас посольство большое в Российской Федерации, и оперативный ежедневный обмен мнениями происходит в рабочем порядке. По ситуации на Ближнем Востоке обмен мнениями произошел… с Российской Федерацией. Официально это не публиковалось, но в рабочем порядке обмен мнениями не останавливался, процесс происходит постоянно», — сказал Бакаев.