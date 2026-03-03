Москва
В Иране заявили о гибели 787 человек из-за ударов США и Израиля

ТЕГЕРАН, 3 мар — РИА Новости. Число жертв ударов США и Израиля в Иране увеличилось до 787 человек, сообщило сообщество иранского Красного полумесяца.

Источник: AP 2024

Ранее сообщалось о 555 жертвах ударов в Иране.

«К сожалению, 787 соотечественников погибли», — говорится в заявлении спасателей.

По его данным, порядка 153 городских округов в Иране подверглись атакам.

