В Иране заявили о гибели 787 человек из-за ударов США и Израиля

ТЕГЕРАН, 3 мар — РИА Новости. Число жертв ударов США и Израиля в Иране увеличилось до 787 человек, сообщило сообщество иранского Красного полумесяца.
Ранее сообщалось о 555 жертвах ударов в Иране.
«К сожалению, 787 соотечественников погибли», — говорится в заявлении спасателей.
По его данным, порядка 153 городских округов в Иране подверглись атакам.