Париж и Берлин объявили о партнерстве в сфере ядерного оружия

Франция и Германия сформировали двустороннюю группу высокого уровня по ядерному сотрудничеству. С совместным заявлением об этом выступили канцлер ФРГ Фридрих Мерц и французский лидер Эмманюэль Макрон, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«В духе их тесного партнерства, изложенного в статье 4 Аахенского договора, Франция и Германия, учитывая меняющийся ландшафт угроз, решили перейти к более тесному сотрудничеству в сфере сдерживания», — цитирует сообщение на сайте германского правительства «Лента.ру».

Двухсторонняя группа Франции и Германии станет фундаментом для обсуждения вопросов доктрины и организации стратегического взаимодействия. Члены группы будут консультировать друг друга по вопросам использования вооружений противоракетной обороны и их сочетания с французскими ядерными носителями.

Стороны договорились, что с 2026 года германские военные начнут принимать участие в ядерных учениях во Франции, смогут посещать стратегические объекты союзника. Кроме того, Берлин и Париж намерены совместно выпускать неядерное оружие.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция реализует новую концепцию «продвинутого сдерживания», которая разрешает размещать элементы стратегических сил на территории союзников и проводить вместе с ними ядерные учения.

