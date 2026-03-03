Москва
Беспрозванных обсудил в Совете Федерации поддержку аграриев, мелиорацию и обновление рыболовного флота

В рамках Дней Калининградской области в Совете Федерации губернатор Алексей Беспрозванных встретился с председателем комитета по аграрно-продовольственной политике Александром Двойных.

Источник: Kaliningradnews

Главные темы — сохранение показателей в сельском хозяйстве, модернизация мелиоративной системы и развитие рыболовного флота.

Глава региона напомнил, что в 2025 году, несмотря на сложные погодные условия, аграрии собрали рекордный урожай зерновых — 805 тысяч тонн. Помогла, в том числе, программа по закупке новой техники. Посевные площади удалось увеличить на 15 тысяч гектаров. Власти намерены не только сохранить все меры поддержки, но и нарастить финансирование на приобретение сельхозмашин.

Отдельно обсудили мелиорацию. 70% всех польдерных земель России находятся в Калининградской области. Без масштабной модернизации системы — инвентаризации каналов и закупки спецтехники — полноценное развитие отрасли невозможно. Договорились о поддержке.

Затронули и рыбохозяйственный комплекс. За последние два года модернизировали два траулера. Это помогло увеличить объём добычи в 2025 году на 12,7% — до 205,5 тысячи тонн рыбы. Работу по обновлению флота продолжат.