Лукашенко назначил заместителей госсекретаря Совбеза

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил во вторник заместителей государственного секретаря Совета безопасности республики, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Первым замом госсекретаря Совбеза назначен Александр Неверовский — ранее он занимал пост заместителя госсекретаря.

Первым замом госсекретаря Совбеза назначен Александр Неверовский — ранее он занимал пост заместителя госсекретаря.

Заместителем госсекретаря президент назначил Андрея Горбатенко, который ранее возглавлял Военную академию.

Глава государства отметил, что Неверовскому и Горбатенко предстоит работа в непростой период — необходимо будет решать серьезные задачи, которые были определены во время проверки боеготовности Вооруженных сил.

«Самый главный вывод, который мы должны сделать из этой проверки, я уже недавно обозначил: мы должны по-настоящему готовить офицерский состав. Это уже ваша нынешняя задача, и она будет перед вами стоять всегда. С этим прицелом и я решил назначить вас заместителями госсекретаря, чтобы мы видели эту главную проблему», — сказал белорусский лидер.

