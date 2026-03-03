Лукашенко назначил заместителей госсекретаря Совбеза

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил во вторник заместителей государственного секретаря Совета безопасности республики, передает Telegram-канал «Пул Первого».
Первым замом госсекретаря Совбеза назначен Александр Неверовский — ранее он занимал пост заместителя госсекретаря.
Заместителем госсекретаря президент назначил Андрея Горбатенко, который ранее возглавлял Военную академию.
Глава государства отметил, что Неверовскому и Горбатенко предстоит работа в непростой период — необходимо будет решать серьезные задачи, которые были определены во время проверки боеготовности Вооруженных сил.
«Самый главный вывод, который мы должны сделать из этой проверки, я уже недавно обозначил: мы должны по-настоящему готовить офицерский состав. Это уже ваша нынешняя задача, и она будет перед вами стоять всегда. С этим прицелом и я решил назначить вас заместителями госсекретаря, чтобы мы видели эту главную проблему», — сказал белорусский лидер.