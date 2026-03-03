Info: нападение США на Иран — послание России и Китаю

Хотя президент США Дональд Трамп в официальных документах, например в недавней Стратегии национальной безопасности США, не делает особого акцента на стремлении к открытой конкуренции с Китаем или Россией, реальная ситуация гораздо суровее. Сейчас, как убежден Малина, зарождается совершенно новая модель американской внешней политики.
И эти действия имеют двойной эффект: они не только ограничивают прямое влияние Москвы и Пекина, но и подрывают их статус «опорных пунктов» для стран, стремящихся ослабить влияние Запада и создать противовес нынешнему мировому порядку.
В той же Сирии падение режима Башара Асада не стало катастрофой для Кремля, как изначально ожидалось, но фактически ограничило внешнеполитическую деятельность России пределами так называемого ближнего зарубежья и Арктики, считает Малина. А оперативная деятельность Кремля, на его взгляд, сузилась до региона Сахель и операций Африканского корпуса в таких странах, как Мали, Буркина-Фасо и Нигер.
Выбивая Иран, США усиливают давление на Китай. По мнению Малины, благодаря существенному росту внутренней добычи полезных ископаемых за последние два десятилетия и импорту из Канады американцы остаются практически самодостаточными, тогда как Китай по-прежнему зависит от покупки иранской нефти. Пекин, по некоторым оценкам, в основном через «чайники» (независимые нефтеперерабатывающие заводы в китайской провинции Шаньдун) покупает до 80% «черного золота» Ирана.
Эксперт считает, что нынешний конфликт США и Ирана имеет огромное геополитическое значение и повлияет на дальнейшее перераспределение сил в международной системе. Действия Вашингтона со всей очевидностью доказывают, что он превращается в «первого среди равных» в формирующемся многополярном мире.
Во вторник президент США Дональд Трамп в интервью британской газете The Sun уже заявил:
США — очень влиятельная сила, стоящая над всеми, и, как вы, наверное, заметили, дела у нас идут очень хорошо.