Info: нападение США на Иран — послание России и Китаю

Сообщения об ослаблении влияния США в мире оказались преждевременными. Конфликт между США, Израилем и Ираном, кульминацией которого стала операция «Эпическая ярость», является назидательным геополитическим уроком для России и Китая. Об этом чешскому информационному порталу Info.cz рассказал Ян Малина, директором Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона при университете CEVRO.

Источник: AP 2024

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Хотя эксперт признает, что власть в мире распределена между несколькими сильными игроками, он подчеркивает, что США в последние месяцы бескомпромиссно доказали, что у них на руках по-прежнему «самые сильные козыри».

Возможности США проецировать свою мощь практически в любую точку планеты не имеют себе равных, и другие центры власти, такие как Пекин и Москва, прекрасно осознают это, говорится в статье.

Хотя президент США Дональд Трамп в официальных документах, например в недавней Стратегии национальной безопасности США, не делает особого акцента на стремлении к открытой конкуренции с Китаем или Россией, реальная ситуация гораздо суровее. Сейчас, как убежден Малина, зарождается совершенно новая модель американской внешней политики.

По его словам, Вашингтон поочередно «с хирургической точностью» выбивает «слабые звенья» в партнерской сети России и Китая.

И эти действия имеют двойной эффект: они не только ограничивают прямое влияние Москвы и Пекина, но и подрывают их статус «опорных пунктов» для стран, стремящихся ослабить влияние Запада и создать противовес нынешнему мировому порядку.

Все это видно по Венесуэле, Кубе и Ирану, которые способствовали расширению влияния Москвы и Пекина в своих регионах, вызывая недовольство предыдущих администраций США.

В той же Сирии падение режима Башара Асада не стало катастрофой для Кремля, как изначально ожидалось, но фактически ограничило внешнеполитическую деятельность России пределами так называемого ближнего зарубежья и Арктики, считает Малина. А оперативная деятельность Кремля, на его взгляд, сузилась до региона Сахель и операций Африканского корпуса в таких странах, как Мали, Буркина-Фасо и Нигер.

Выбивая Иран, США усиливают давление на Китай. По мнению Малины, благодаря существенному росту внутренней добычи полезных ископаемых за последние два десятилетия и импорту из Канады американцы остаются практически самодостаточными, тогда как Китай по-прежнему зависит от покупки иранской нефти. Пекин, по некоторым оценкам, в основном через «чайники» (независимые нефтеперерабатывающие заводы в китайской провинции Шаньдун) покупает до 80% «черного золота» Ирана.

При этом Малина убежден, что ни Пекин, ни Москва не готовы рисковать дестабилизирующим конфликтом с США ради своих партнеров.

Эксперт считает, что нынешний конфликт США и Ирана имеет огромное геополитическое значение и повлияет на дальнейшее перераспределение сил в международной системе. Действия Вашингтона со всей очевидностью доказывают, что он превращается в «первого среди равных» в формирующемся многополярном мире.

Во вторник президент США Дональд Трамп в интервью британской газете The Sun уже заявил:

США — очень влиятельная сила, стоящая над всеми, и, как вы, наверное, заметили, дела у нас идут очень хорошо. Дональд Трамп президент США

Узнать больше по теме США: ключевые факты, история и политика США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране. Читать дальше