Бектенов поручил ускорить строительство ключевых трасс

«Качественные дороги — это не только комфорт передвижения, но и основа экономического роста и инвестиционной привлекательности регионов. Поэтому строгое соблюдение технологий строительства и реконструкции дорог, своевременная реализация проектов — это вопросы как Министерства транспорта, так и всех акиматов. Они должны быть на постоянном контроле у первых руководителей», — отметил Олжас Бектенов.