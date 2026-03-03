Москва
Бектенов поручил ускорить строительство ключевых трасс

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Правительства по вопросам развития автодорожной отрасли.

Источник: DKNews.kz

Основное внимание уделено исполнению поручений Главы государства по реализации новых автодорожных проектов и развитию межрегиональной сети, передает DKNews.kz.

О текущей ситуации доложил министр транспорта Нурлан Сауранбаев. О ходе дорожных работ и цифровизации — председатель правления НК «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев. Контроль качества строительства представил руководитель Национального центра качества дорожных активов Болатбек Айтбаев. Также заслушаны акимы Мангистауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областей и области Жетісу.

95 тысяч километров дорог и масштабный ремонт.

По данным Министерства транспорта, протяженность автомобильных дорог общего пользования в стране составляет 95 тыс. км:

25 тыс. км — республиканская сеть 70 тыс. км — местные дороги.

В ближайшие три года планируется привести в нормативное состояние 32 тыс. км местных дорог с увеличением охвата работ в пять раз. К 2029 году намечен средний ремонт 10 тыс. км, половина этого объема уже выполнена.

Премьер-министр подчеркнул необходимость завершить в этом году подготовку проектной документации по ключевым направлениям:

«Караганда — Жезказган» «Бейнеу — Саксаульский» «Центр — Запад» (Астана — Аркалык — Иргиз).

Контроль за реализацией возложен на первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра. Вопрос бесперебойного финансирования проекта «Центр — Запад» поручен заместителю Премьер-министра — министру национальной экономики Серику Жумангарину.

Ответ на обращения граждан.

В связи с ростом числа жалоб на качество дорог акиматам поручено усилить контроль за ремонтными работами и обеспечить оперативное реагирование.

«Качественные дороги — это не только комфорт передвижения, но и основа экономического роста и инвестиционной привлекательности регионов. Поэтому строгое соблюдение технологий строительства и реконструкции дорог, своевременная реализация проектов — это вопросы как Министерства транспорта, так и всех акиматов. Они должны быть на постоянном контроле у первых руководителей», — отметил Олжас Бектенов.

Развитие придорожного сервиса.

Отдельный акцент сделан на развитии придорожной инфраструктуры, включая объекты у пограничных пунктов пропуска.

Сегодня сервис-центры в основном сосредоточены в крупных населенных пунктах. Премьер-министр поручил обеспечить их равномерное размещение, установить понятную навигацию с указанием расстояний до заправок, сервисов и гостиниц.

Министерству транспорта совместно с акиматами поручено до 1 мая разработать детальную карту развития придорожного сервиса по каждому региону с мерами стимулирования бизнеса.

Особое внимание — обслуживанию большегрузного транспорта на фоне роста транзитных перевозок. Этот сегмент рассматривается как перспективное направление для отечественного предпринимательства.

Цифровая платформа и безопасность.

До конца года должна заработать единая цифровая платформа мониторинга состояния дорог. Ее создадут Министерство транспорта и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с НК «КазАвтоЖол» и Национальным центром качества дорожных активов.

Система позволит:

получать данные по всем уровням дорожной сети видеть состояние трасс в режиме реального времени оперативно устранять выявленные дефекты.

Отдельный блок поручений касается безопасности движения. До 1 мая Министерству транспорта совместно с МВД, МЧС и акиматами необходимо актуализировать планы по снижению аварийности, особенно на опасных участках и подъездах к крупным городам.

Почему это важно.

Автодорожная сеть — это каркас экономики страны. От ее состояния зависит развитие регионов, транзитный потенциал и инвестиционная привлекательность.

Комплексная модернизация дорог, развитие сервиса и внедрение цифровых решений формируют основу для устойчивого роста и повышения качества жизни граждан.