Бектенов поручил ускорить строительство ключевых трасс

Основное внимание уделено исполнению поручений Главы государства по реализации новых автодорожных проектов и развитию межрегиональной сети, передает DKNews.kz.
О текущей ситуации доложил министр транспорта Нурлан Сауранбаев. О ходе дорожных работ и цифровизации — председатель правления НК «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев. Контроль качества строительства представил руководитель Национального центра качества дорожных активов Болатбек Айтбаев. Также заслушаны акимы Мангистауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областей и области Жетісу.
95 тысяч километров дорог и масштабный ремонт.
По данным Министерства транспорта, протяженность автомобильных дорог общего пользования в стране составляет 95 тыс. км:
25 тыс. км — республиканская сеть 70 тыс. км — местные дороги.
В ближайшие три года планируется привести в нормативное состояние 32 тыс. км местных дорог с увеличением охвата работ в пять раз. К 2029 году намечен средний ремонт 10 тыс. км, половина этого объема уже выполнена.
Премьер-министр подчеркнул необходимость завершить в этом году подготовку проектной документации по ключевым направлениям:
«Караганда — Жезказган» «Бейнеу — Саксаульский» «Центр — Запад» (Астана — Аркалык — Иргиз).
Контроль за реализацией возложен на первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра. Вопрос бесперебойного финансирования проекта «Центр — Запад» поручен заместителю Премьер-министра — министру национальной экономики Серику Жумангарину.
Ответ на обращения граждан.
В связи с ростом числа жалоб на качество дорог акиматам поручено усилить контроль за ремонтными работами и обеспечить оперативное реагирование.
«Качественные дороги — это не только комфорт передвижения, но и основа экономического роста и инвестиционной привлекательности регионов. Поэтому строгое соблюдение технологий строительства и реконструкции дорог, своевременная реализация проектов — это вопросы как Министерства транспорта, так и всех акиматов. Они должны быть на постоянном контроле у первых руководителей», — отметил Олжас Бектенов.
Развитие придорожного сервиса.
Отдельный акцент сделан на развитии придорожной инфраструктуры, включая объекты у пограничных пунктов пропуска.
Сегодня сервис-центры в основном сосредоточены в крупных населенных пунктах. Премьер-министр поручил обеспечить их равномерное размещение, установить понятную навигацию с указанием расстояний до заправок, сервисов и гостиниц.
Министерству транспорта совместно с акиматами поручено до 1 мая разработать детальную карту развития придорожного сервиса по каждому региону с мерами стимулирования бизнеса.
Особое внимание — обслуживанию большегрузного транспорта на фоне роста транзитных перевозок. Этот сегмент рассматривается как перспективное направление для отечественного предпринимательства.
Цифровая платформа и безопасность.
До конца года должна заработать единая цифровая платформа мониторинга состояния дорог. Ее создадут Министерство транспорта и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с НК «КазАвтоЖол» и Национальным центром качества дорожных активов.
Система позволит:
получать данные по всем уровням дорожной сети видеть состояние трасс в режиме реального времени оперативно устранять выявленные дефекты.
Почему это важно.
Автодорожная сеть — это каркас экономики страны. От ее состояния зависит развитие регионов, транзитный потенциал и инвестиционная привлекательность.
Комплексная модернизация дорог, развитие сервиса и внедрение цифровых решений формируют основу для устойчивого роста и повышения качества жизни граждан.