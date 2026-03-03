Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: никто не осмелится ввести санкции против США после событий в Иране

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Международные спортивные организации не осмелятся ввести санкции против США после событий вокруг Ирана. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Источник: AP 2024

«Задавали ваши коллеги в публичном пространстве неоднократно вопрос о том, как вот сейчас Международный паралимпийский комитет, например, будут у него какие-то решения или нет, Олимпийский комитет, другие федерации, которые проводят спортивные соревнования. Ответ отсутствует и очевидно, что никто не осмелится прибегнуть к такого рода шагам», — сказал он.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше