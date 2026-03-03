Лавров: никто не осмелится ввести санкции против США после событий в Иране

«Задавали ваши коллеги в публичном пространстве неоднократно вопрос о том, как вот сейчас Международный паралимпийский комитет, например, будут у него какие-то решения или нет, Олимпийский комитет, другие федерации, которые проводят спортивные соревнования. Ответ отсутствует и очевидно, что никто не осмелится прибегнуть к такого рода шагам», — сказал он.