Лукашенко обновил руководство Совета безопасности Беларуси

Лукашенко произвел назначения в руководстве Совета безопасности Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня 3 марта обновил руководство Совета безопасности Беларуси. Подробности сообщает БелТА.

Глава государства назначил Александра Неверовского первым заместителем государственного секретаря Совета безопасности. Ранее он занимал должность заместителя государственного секретаря.

На должность заместителя госсекретаря был назначен Андрей Горбатенко, который до момента назначения руководил Военной академией Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал народ, который отстоял право на свободу, язык и самобытность.

Тем временем Лукашенко признался, о чем думает, слыша некоторые выпады Украины.

Кроме того, глава государства сказал, от чего критически важно избавиться Беларуси и России.

