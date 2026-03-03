Лукашенко обновил руководство Совета безопасности Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня 3 марта обновил руководство Совета безопасности Беларуси. Подробности сообщает БелТА.
Глава государства назначил Александра Неверовского первым заместителем государственного секретаря Совета безопасности. Ранее он занимал должность заместителя государственного секретаря.
На должность заместителя госсекретаря был назначен Андрей Горбатенко, который до момента назначения руководил Военной академией Беларуси.
