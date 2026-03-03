Экс-посол РФ в Иране раскрыл, что ждет мир после ухода Хаменеи

Иранский режим продемонстрировал устойчивость и не рухнул, вопреки ожиданиям США и их союзников. Об этом в интервью Новостям Mail заявил бывший посол России в Иране Александр Марьясов. Дипломат также отметил, что кадровые потери, понесенные в результате массированных американо-израильских ударов, в Иране были оперативно восполнены.