Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-посол РФ в Иране раскрыл, что ждет мир после ухода Хаменеи

Иранский режим продемонстрировал устойчивость и не рухнул, вопреки ожиданиям США и их союзников. Об этом в интервью Новостям Mail заявил бывший посол России в Иране Александр Марьясов. Дипломат также отметил, что кадровые потери, понесенные в результате массированных американо-израильских ударов, в Иране были оперативно восполнены.

Авторы и эксперты
Александр Марьясов
Бывший посол России в Иране
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Созданная в Иране глубоко эшелонированная и широко разветвленная система государственной власти и управления всеми ее структурами, включая силовые, позволяет обеспечивать бесперебойную работу всех органов власти и быстро восстанавливать кадровые потери. Большие потери и особенно убийство Верховного руководителя и высшего религиозного авторитета Али Хаменеи сплотили население страны и укрепили решимость иранцев дать отпор.

Александр Марьясов
экс-посол РФ в Иране

Эксперт считает, что в сложившихся условиях надежды США и Израиля на активизацию протестов и усиление оппозиционных настроений выглядят иллюзорными.

Марьясов обращает внимание, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) на сегодняшний день является мощной военно-политической и экономической структурой, созданной для защиты режима Ирана от внутренних и внешних угроз. По его словам, КСИР сохранит верность правящему духовенству, пока руководство Ирана отказывается от компромиссов с Западом.

Если Иран выстоит в нынешнем вооруженном конфликте, КСИР, скорее всего, продолжит активно взаимодействовать с религиозными структурами в сохранении существующей структуры власти, включая избрание нового высшего руководства Ирана. В этом случае российско-иранские отношения продолжат успешно развиваться.

Александр Марьясов
экс-посол РФ в Иране

Ранее эксперты дали прогнозы относительно длительности военных действий на Ближнем Востоке и обозначили перспективы развития военного конфликта в Иране.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше