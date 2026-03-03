Экс-посол РФ в Иране раскрыл, что ждет мир после ухода Хаменеи

Созданная в Иране глубоко эшелонированная и широко разветвленная система государственной власти и управления всеми ее структурами, включая силовые, позволяет обеспечивать бесперебойную работу всех органов власти и быстро восстанавливать кадровые потери. Большие потери и особенно убийство Верховного руководителя и высшего религиозного авторитета Али Хаменеи сплотили население страны и укрепили решимость иранцев дать отпор.
Эксперт считает, что в сложившихся условиях надежды США и Израиля на активизацию протестов и усиление оппозиционных настроений выглядят иллюзорными.
Марьясов обращает внимание, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) на сегодняшний день является мощной военно-политической и экономической структурой, созданной для защиты режима Ирана от внутренних и внешних угроз. По его словам, КСИР сохранит верность правящему духовенству, пока руководство Ирана отказывается от компромиссов с Западом.
Если Иран выстоит в нынешнем вооруженном конфликте, КСИР, скорее всего, продолжит активно взаимодействовать с религиозными структурами в сохранении существующей структуры власти, включая избрание нового высшего руководства Ирана. В этом случае российско-иранские отношения продолжат успешно развиваться.
