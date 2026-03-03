Назрел всеобъемлющий диалог с США, заявил Лавров

«Я нисколько не сомневаюсь, что назрел принципиальный всеобъемлющий разговор относительно того, как Соединенный Штаты видят мир, как они видят в этом мире себя и какую роль они отводят всем остальным», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея, подчеркнув, что особенно это важно для ядерных держав.