Назрел всеобъемлющий диалог с США, заявил Лавров

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Назрел всеобъемлющий диалог с США о том, как они видят мир и какую роль в нем отводят для всех остальных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Я нисколько не сомневаюсь, что назрел принципиальный всеобъемлющий разговор относительно того, как Соединенный Штаты видят мир, как они видят в этом мире себя и какую роль они отводят всем остальным», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея, подчеркнув, что особенно это важно для ядерных держав.

