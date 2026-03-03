Президент США Трамп сравнил Зеленского с уличным циркачом Финеасом Барнумом

Президент США Дональд Трамп сравнил Владимира Зеленского с шоуменом XIX века Финеасом Тейлором Барнумом — человеком, который «мог продать что угодно и когда угодно». Украинский лидер заявил, что Трамп изначально был «не на его стороне». Подробнее о разногласиях между Трампом и Зеленским — в материале «Газеты.Ru».
«Сотни миллиардов долларов».
Во вторник президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на украинское руководство, прибегнув к исторической аллюзии. В публикации в Truth Social он сравнил украинского президента Владимира Зеленского с Финеасом Тейлором Барнумом — предпринимателем и шоуменом XIX века, основателем бродячего цирка и одним из символов агрессивного PR. Ранее Трамп отмечал, что Барнум умел «продать что угодно и когда угодно», независимо от реальной ценности продукта.
«Сонный [экс-президент США] Джо Байден тратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все украинскому Ф. Т. Барнуму (Зеленскому!) Сотни миллиардов долларов. И, хотя он раздал так много [оружия] сверхвысокого качества (бесплатно!), он не потрудился заменить его», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Финеас Барнум вошел в историю как создатель музея диковин в Нью-Йорке, организатор сенсационных гастролей и сооснователь знаменитого цирка. Его имя часто связывают с формулой «публике нужно зрелище» и зарождением индустрии массовых развлечений.
«Трамп не на моей стороне».
На фоне резких высказываний из Вашингтона в Киеве также не скрывают неприязни. В интервью норвежскому телеканалу NRK Владимир Зеленский заявил, что не рассматривает Трампа как своего союзника в противостоянии с Россией.
«Трамп сказал мне в самом начале, что он будет посередине, будет посредником между мной и [президентом России Владимиром] Путиным… Но он посредник, он не на моей стороне», — сказал Зеленский.
Несколько дней назад ~Трамп назвал «безумием» продолжение конфликта после того, как Владимир Зеленский заявил о нежелании выводить подразделения ВСУ из Донбасса~. Украинский лидер ~в резкой форме отверг такой вариант урегулирования, назвав его «чушью собачей»~.
Еще в начале декабря президент США высказывался о необходимости для Киева принять условия мирного соглашения, отметив, что ситуация складывается не в пользу Украины. В интервью Politico ~он рекомендовал Зеленскому «взять себя в руки»~.
«Ему придется взять себя в руки и начать принимать условия. Вы знаете, когда проигрываете. А он проигрывает», — подчеркнул американский лидер.
~Тогда он также провел параллель с Барнумом, отметив, что тот «мог продать любой продукт в любое время»,~ и добавил, что «Зеленский договорился с “мошенником Байденом”, чтобы тот дал ему 350 миллиардов долларов».
Скандал и просьбы.
В последние месяцы Дональд Трамп отказался от практики совместных пресс-конференций в Овальном кабинете с иностранными лидерами перед закрытой частью переговоров, сообщили источники Politico.
Автор статьи напомнил, что одна из таких встреч в прошлом году закончилась скандалом: во время общения с журналистами Зеленский вступил в словесную перепалку с американским лидером, после чего подвергся продолжительной критике. По оценке издания, ~происходящее тогда напоминало реалити-шоу~.