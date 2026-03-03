Лукашенко сказал, для кого наступает серьезное время в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня 3 марта сказал, для кого наступает серьезное время в Беларуси. Подробности приводит БелТА.
Глава Беларуси заметил, что назначенным на новые должности первому заместителю государственного секретаря Совета безопасности Александру Неверовскому и заместителю государственного секретаря Совбеза Андрею Горбатенко предстоит работать в непростой период.
— Непростой не потому, что нас окружают разного рода прохиндеи от политики и в военном отношении наши соперники (если не сказать жестче). Не поэтому, — заявил Александр Лукашенко.
По его словам, сложность предстоящей работы объясняется прежде всего серьезностью задач, которые необходимо будет решать. Данные задачи были определены в том числе во время проведения внезапной проверки Вооруженных Сил, и которая будет продолжена.
— Это пример, как мы будем действовать дальше, — уточнил Лукашенко.
Президент Беларуси заметил, что Александр Неверовский принимал непосредственное участие в данной проверке, видел все своими глазами. Он уточнил, что в ближайшее время будут подведены итоги.
— И вот тут для вас очень серьезное время. Самый главный вывод, который мы должны сделать из этой проверки, я уже недавно обозначил: мы должны по-настоящему готовить офицерский состав. С этим прицелом я и решил назначить вас — чтобы мы видели эту главную проблему, — заявил президент Беларуси.
