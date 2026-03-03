Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил руководство Комитета государственного контроля Беларуси. Подробности сообщает БелТА.
Глава государства на должность заместителя председателя Комитета госконтроля назначил Максима Алешкевича. До настоящего времени он занимал должность главы Комитета госконтроля Минской области.
На должность председателя КГК Минской области был назначен Анатолий Дорожко. До момента назначения он занимал аналогичное ведомство в Гродненской области.
Президент на должность главы Комитета госконтроля Гродненской области согласовал Алексея Игликова. До этого момента он возглавлял Комитет госконтроля Гомельской области.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обновил руководство Совета безопасности Беларуси.
Тем временем Лукашенко выразил соболезнование президенту Ирана из-за гибели Али Хаменеи.
Также глава государства признался, о чем думает, слыша некоторые выпады Украины.