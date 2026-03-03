Бюджет Молдовы это не предвыборный плакат, а контракт с гражданами: Куда ушли 14 миллиардов леев, исчезнувшие между выборами и реальностью

Пять лет невыполненных обещаний. 14,1 миллиарда леев, исчезнувших между выборами и реальностью.
Правление партии PAS превратило бюджет в инструмент электоральной кампании. Каждый год — особенно накануне выборов — принимаются раздутые бюджеты, щедрые на бумаге, но не обеспеченные реальными финансовыми ресурсами. Обещаются инвестиции, субсидии, трансферты в адрес примэрий, капитальные проекты. Бюджеты утверждаются в Парламенте. Торжественно объявляются. А затем… не исполняются — пишет в социальных сетях экс-премьер Молдовы, Влад Флат.
В 2025 году история повторилась. Национальный публичный бюджет недоисполнен на 1,9 миллиарда леев. Средства, утверждённые законом. Средства, обещанные гражданам. Деньги, которые должны были пойти на дороги, школы, больницы, поддержку фермеров и социально уязвимых категорий населения.
Если взглянуть на последние пять лет правления PAS, картина становится ещё более тревожной. Совокупный объём неисполнения достиг 14,1 миллиарда леев. Это не техническая погрешность. Это модель управления.
В 2021 году недоисполнение составило 1,3 миллиарда леев.
В 2022 году — 5,4 миллиарда.
В 2023 году — 3,4 миллиарда.
В 2024 году — 2,2 миллиарда.
В 2025 году — ещё 1,9 миллиарда.
Итого — 14,1 миллиарда леев это проекты, которые были обещаны и так и не реализованы.
Эти средства не «экономятся». Это отложенные инвестиции, населённые пункты без финансирования, деградирующая инфраструктура, предприниматели без необходимой поддержки. Когда вы видите разрушенные дороги и замороженные проекты, объяснение простое: бюджеты приняты — но не исполнены.
Мы прогнозировали на 2025 год недоисполнение свыше 3 миллиардов леев, исходя из предположения, что правительство постарается избежать дополнительных заимствований. Реальность показывает, что в конце года показатели были скорректированы, однако сама модель остаётся прежней: популистское планирование и избирательное исполнение.
Бюджет это не предвыборный плакат. Это контракт с гражданами. Но PAS на протяжении пяти лет этот контракт систематически нарушал.
Серьёзное управление это не обещать больше, чем можешь выполнить. Это говорить правду, планировать реалистично и исполнять ответственно.
Всё остальное лишь красивые слова и безответственные обещания — заключил Филат.
