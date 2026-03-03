Бюджет Молдовы это не предвыборный плакат, а контракт с гражданами: Куда ушли 14 миллиардов леев, исчезнувшие между выборами и реальностью

Правление партии PAS превратило бюджет в инструмент электоральной кампании. Каждый год — особенно накануне выборов — принимаются раздутые бюджеты, щедрые на бумаге, но не обеспеченные реальными финансовыми ресурсами. Обещаются инвестиции, субсидии, трансферты в адрес примэрий, капитальные проекты. Бюджеты утверждаются в Парламенте. Торжественно объявляются. А затем… не исполняются — пишет в социальных сетях экс-премьер Молдовы, Влад Флат.