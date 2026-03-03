Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 3 марта: главное

Ясности по срокам и месту новой трехсторонней встречи по украинскому урегулированию нет. Кремль сообщит, как только появится информация.
Очевидно, что сейчас вряд ли можно говорить о возможности встречи в Абу-Даби по понятным причинам.
Изменения темпов переговорного процесса по Украине из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке нет.
Пока никаких индикаций на этот счет нет, но очевидно, что у американцев работы добавилось в эти дни.
Россия строго придерживается принципов международного права, среди которых уважение суверенитета государств и невмешательство в их дела.
Мы являемся сторонниками международного права. И мы, разумеется, привержены принципам уважения суверенных государств и принципам невмешательства в их внутренние дела.
Путин прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать разрядке напряженности на Ближнем Востоке.
Президент России пообещал коллегам из арабских стран Залива передать Ирану глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре.
Практически со всеми собеседниками вчера речь шла о том, что Путин передаст и глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством.
Телефонный разговор Путина и Трампа на данный момент не планируется.
Таких мероприятий в графике президента нет.
3 марта у Владимира Путина будет еще один международный телефонный разговор.
Также во вторник глава государства проведет рабочую встречу с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным.