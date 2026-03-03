Москва
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 3 марта: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ясности по срокам и месту новой трехсторонней встречи по украинскому урегулированию нет. Кремль сообщит, как только появится информация.

Очевидно, что сейчас вряд ли можно говорить о возможности встречи в Абу-Даби по понятным причинам.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Изменения темпов переговорного процесса по Украине из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке нет.

Пока никаких индикаций на этот счет нет, но очевидно, что у американцев работы добавилось в эти дни.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Россия строго придерживается принципов международного права, среди которых уважение суверенитета государств и невмешательство в их дела.

Мы являемся сторонниками международного права. И мы, разумеется, привержены принципам уважения суверенных государств и принципам невмешательства в их внутренние дела.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Путин прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать разрядке напряженности на Ближнем Востоке.

Президент России пообещал коллегам из арабских стран Залива передать Ирану глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре.

Практически со всеми собеседниками вчера речь шла о том, что Путин передаст и глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Телефонный разговор Путина и Трампа на данный момент не планируется.

Таких мероприятий в графике президента нет.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по РБК)

3 марта у Владимира Путина будет еще один международный телефонный разговор.

Также во вторник глава государства проведет рабочую встречу с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным.

