Лукашенко сказал, что он видит по Украине: «Это мой личный вывод»

Лукашенко раскрыл, что он видит по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня сказал, что он видит по Украине. Подробности приводит БелТА.

— Идеальных военнослужащих не будет. Даже в военное время. Мы это видим по Украине с одной и другой стороны. Это мой личный вывод, и не только мой, — заявил глава государства.

По словам президента, люди будут разные: хорошо подготовленные и менее подготовленные. Александр Лукашенко выступил с предупреждением:

— Но я заранее предупреждаю всех: кто будет хорошо готов к войне, тот будет жить. Кто тяп-ляп — тот жить не будет.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко признался, о чем думает, слыша некоторые выпады Украины.

Также Лукашенко выступил с предупреждением для этих военных в Беларуси: «Шкуру будем по-мужски драть».

Тем временем Лукашенко обновил руководство Совета безопасности Беларуси.

