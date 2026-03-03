Лукашенко произвел назначения в дипломатическом корпусе

Во вторник глава государства рассмотрел ряд кадровых вопросов. Были произведены новые назначения в госсекретариате Совбеза, НАН, КГК, а также в дипломатическим корпусе.
Чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Словацкой Республике назначен Игорь Фисенко.
Юрий Николайчик возглавил посольство республики в Зимбабве.
Дмитрий Красовский теперь также Чрезвычайный и Полномочный посол в Объединенной Республике Танзания по совместительству.
Беларусь готова к созданию совместных производств в Африке>>>.
Выход в Африку.
Назначая Николайчика главой дипмиссии, президент подчеркнул значимость для Беларуси взаимодействия с Зимбабве.
«Зимбабве — это не географически, а философски — вход в Африку. Это ворота в Африку. Так сложилось, что мы с ними больше всего работаем и у нас там есть хороший результат», — сказал Лукашенко.
Он назвал ряд стратегических направлений, по которым Беларусь работает с Африкой. Это поставки техники, механизация сельского хозяйства, продовольственная безопасность, образование и медицина.
При этом глава государства обратил внимание нового посла на то, что государства Африки активно вкладываются в новые технологии и цифровизацию.
Дружественная страна.
При назначении посла в Словакию Лукашенко отметил, что это государство является для Беларуси дружественным.
Белорусский лидер напомнил, что лично знаком с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который в силу своей должности играет ключевую роль в управлении страной.
«Вменяемый человек, очень переживающий за свою страну. Ну и не забыл, откуда его корни», — охарактеризовал премьер-министра Словакии президент.
Рука дружбы.
В свою очередь Игорь Фисенко отметил, что санкции Евросоюза влияют на сотрудничество со Словакией, но есть перспективы на взаимодействие по таким направлениям, как продовольствие, здравоохранение и образование.
При этом он подчеркнул, что назначение посла в Словакию является сигналом о том, что Минск готов ответить европейским столицам на протянутую руку дружбы взаимностью.
Дипломат напомнил, что год назад в Беларусь прибыл словацкий посол Йозеф Мигаш и начал активно работать.
«Он очень известен в нашей стране своей принципиальной позицией. Естественно, что мы отвечаем взаимностью и восстанавливаем наше присутствие в Братиславе», — сказал Фисенко.