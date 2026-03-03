Al-Monitor узнал, как Британия и Франция могут вмешаться в конфликт в Иране

По его данным, оба государства сейчас рассматривают различные варианты своей реакции на эскалацию на Ближнем Востоке. Как отмечают источники, Париж и Лондон готовы оказать помощь партнерам из стран Персидского залива, но окончательное решение еще не принято. При этом Франция, скорее всего, не будет принимать участие в перехвате иранских ракет, бьющих по территории еврейского государства.
«Учитывая дипломатический раскол между Израилем и Францией из-за Газы, крайне плохие отношения между [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном и премьер-министром [Израиля] Биньямином Нетаньяху, а также нежелание Парижа быть связанным с военной операцией президента США Дональда Трампа в Иране, маловероятно, что Франция будет помогать Израилю в перехвате иранских ракет или беспилотников», — указал один из западных дипломатов.
Подразделения ВС Франции находятся на различных базах на территории ОАЭ, Иордании, Кувейте, Катаре, Ливане и в Ираке. Великобритания поддерживает присутствие в ОАЭ, Катаре и Омане.