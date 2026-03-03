Полковник Ходаренок: у Ирана нет возможностей эффективно воевать против США

В самом начале операции ВС США «Эпическая ярость» в небе Ирана зафиксировали появление стратегических бомбардировщиков ВВС США B-2 Spirit стоимостью $2 млрд каждый. Это говорит о том, что ПВО Ирана дезорганизована. Как так произошло и почему Исламская Республика не может помешать перемещению в своем небе вражеской авиации — рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
С одной стороны, Northrop B-2 Spirit — стратегический бомбардировщик с относительно малой радиолокационной заметностью. С другой стороны, это дозвуковая маломаневренная машина довольно больших геометрических размеров. По идее, В-2 должен представлять собой относительно несложную цель для той же истребительной авиации Ирана.
Во всяком случае, боевые машины Исламской Республики даже при сильном радиопротиводействии могли бы теоретически визуально обнаружить В-2 и поразить стратегические бомбардировщики стрелково-пушечным огнем или даже пойти на тараны.
Но в этом случае возникает вопрос — а где же авиация и зенитные ракетные войска аятоллы Хаменеи? В чем причина столь низкой эффективности средств противовоздушной обороны Ирана, если боевая авиация ВВС США и Израиля практически беспрепятственно оперируют в воздушном пространстве этого государства? И почему очередная война США и Израиля против Тегерана принимает характер откровенного избиения Исламской Республики?
Для начала следует отметить, что военный и экономический потенциал Соединенных Штатов и Ирана решительно несопоставим. Это противники абсолютно разной весовой категории. Уже только после этого ход и исход военных действий практически безальтернативен в пользу США и его ближайшего союзника Израиля. Он во многом предрешен еще до начала конфликта.
Сегодня войны стали существенно затрагивать все стороны жизни любого государства, и в этом случае в полную силу стал действовать основной закон войны — зависимость ее хода и исхода от соотношения совокупной военной мощи противоборствующих сторон, а также степени реализации государством (коалицией) боевого, военно-экономического, морально-политического, научно-технического и других потенциалов. В этом случае практически по всем позициям преимущество на стороне США и Израиля.
Они обладают огромным преимуществом в современных средствах ведения разведки по сравнению с Исламской Республикой. Начиная с оптоэлектронной космической (обзорной и детальной), радио-, радиотехнической и заканчивая агентурной разведкой. Эти возможности даже в зарубежном и отечественном экспертном сообществе сегодня недооцениваются.
США и Израиль всегда будут на два-три хода впереди Ирана.
Им о военно-политическом руководстве и состоянии армии Исламской Республики известно практически все, а вот Тегеран о своих противниках знает очень мало (или не знает вовсе ничего). И вести сколько-нибудь результативные боевые действия в подобных условиях, когда противник еще на стадии замысла полностью осведомлен о характере предстоящих ответных шагов Тегерана, просто невозможно.
В плане подтверждения высокой эффективности разведки США и Израиля следует привести только один пример — ликвидацию высшего военно-политического руководства Ирана. Надо полагать, представители высшего руководства Ирана скрывали свое действительное местонахождение, располагались в заглубленных укрытиях высшего класса защиты и не вели никаких переговоров по техническим средствам связи, чтобы не вскрыть своей дислокации. Наконец, о том, где они действительно находятся, в Иране знал крайне ограниченный круг лиц. И тем не менее руководители и генералы Исламской Республики так и не смогли скрыться от американской и израильской разведки и были ликвидированы.
Теперь, наверное, о самом главном — Соединенные Штаты и Израиль обладают подавляющим превосходством в средствах ведения радиоэлектронной борьбы, и битва в эфире выиграна ими еще до начала конфликта. РЭБ (в США ее называют радиоэлектронная война) — важнейший вид оперативного обеспечения и одно из главных условий победоносного ведения современных вооруженных конфликтов. Как правило, кто выигрывает битву в эфире — выигрывает и войну в целом.
И технологически, и в любых возможных количественных характеристиках возможностей и средств РЭБ тут отрыв США и Израиля от Ирана просто гигантский. Все радиолокационные, радио- и радиотехнические средства Исламской Республики с начала конфликта просто ослеплены. Помехи поставлены такой мощности, такой интенсивности и такого удивительного разнообразия (это надо подчеркнуть особо), что с первой же секунды конфликта стало абсолютно невозможным функционирование системы управления вооруженными силами Ирана.
Все имеющиеся силы и средства ПВО Исламской Республики (на сегодня во многом устаревшие) парализованы. И тут надо заметить, что от конфликта к конфликту в сфере уничтожения средств ПВО своих противников ~США и Израиль никогда не действуют по заранее известным шаблонам и никогда не повторяются~. Пока далеко не все детали и подробности ведения радиоэлектронной борьбы в операции «Эпическая ярость» нам известны. Но наверняка для Тегерана были заготовлены многочисленные сюрпризы.
Помимо прочего, возможности орбитальной группировки космических аппаратов Соединенных Штатов и Израиля настолько превосходят аналогичную группировку Ирана, что даже не имеет смысла их сравнивать. А это и разведка, и связь, и управление, и возможность получения разведывательных данных о противнике в реальном времени.
Следует отметить и такой важный момент. США и Израиль в основном наносят удары с рубежей и районов, куда в большинстве случаев не могут дотянуться средства активного противодействия Ирана, боевое применение которых имело бы характер массированных ударов.
С одной стороны, баллистические ракеты и БЛА Исламской Республики долетают и до Израиля, и до монархий Персидского залива, есть повреждения и потери в личном составе вооруженных сил, и жертвы среди гражданского населения, но эти утраты не носят оперативно-стратегического характера, практически не влияют на ход военных действий, а интенсивность ударов со стороны Ирана убывает с каждым днем. В настоящее время США и Израиль гоняются практически за каждой отдельно взятой пусковой установкой оперативно-тактических ракетных комплексов Ирана, а Дональд Трамп уже пообещал только наращивать мощь своего огневого воздействия на Исламскую Республику.
Таким образом, операция «Эпическая ярость» («Рык льва» Армии обороны Израиля) неуклонно приобретает характер избиения Ирана. Средств поражения у США для этого более чем достаточно, как уже заявил Трамп. И пока нет никаких признаков того, что в этой вооруженной борьбе наметились хотя бы малейшие признаки перелома ситуации в пользу Тегерана. В войнах XXI века побеждают не столько большие батальоны, сколько высокие технологии. А в этом плане Иран отстает от США и Израиля на несколько поколений, если не навсегда.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),