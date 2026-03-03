Путин обсудил с Орбаном попавших в плен венгров

Орбан в конце февраля опубликовал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, где призвал его изменить «свой антивенгерский курс». Премьер Венгрии также подчеркнул, что Киев четыре года «работал» над тем, чтобы заставить Будапешт вступить в конфликт, и для этого заручился поддержкой Брюсселя и венгерской оппозиции.