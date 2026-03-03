Путин обсудил с Орбаном попавших в плен венгров

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Они обсудили вопросы, связанные с венгерскими гражданами, которые были мобилизованы в украинскую армию и попали в российский плен, сообщила пресс-служба Кремля.
При обмене мнениями по Украине Путин отметил, что руководство Венгрии поддерживает исключительно политико-дипломатический вариант урегулирования конфликта, а также стремится проводить «взвешенный и суверенный курс» в международных делах.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия намерена вынести на обсуждение всего Евросоюза тему принудительной мобилизации на Украине после гибели закарпатского венгра. Будапешт также запретил трем украинским чиновникам, ответственным за принудительную мобилизацию в ВСУ, въезд в Венгрию и всю шенгенскую зону.
Орбан в конце февраля опубликовал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, где призвал его изменить «свой антивенгерский курс». Премьер Венгрии также подчеркнул, что Киев четыре года «работал» над тем, чтобы заставить Будапешт вступить в конфликт, и для этого заручился поддержкой Брюсселя и венгерской оппозиции.
Он также призвал «немедленно возобновить работу нефтепровода “Дружба”, по которому российская нефть поступает в Восточную Европу, и потребовал “большего уважения” к Венгрии. В ответ на остановку поставок Будапешт заблокировал санкции против России и выделение Киеву европейского кредита.
Тогда же Орбан усилил военную охрану критической энергетической инфраструктуры в Венгрии из-за данных о планах Киева нарушить работу энергосистемы страны.