FT: в Израиле рассказали, как готовили убийство аятоллы Хаменеи

Изображения с них шифровались и передавались на серверы, находящиеся в Тель-Авиве и на юге Израиля. Издание отмечает, что особенно «полезной» оказалась камера, которая передавала кадры со строго охраняемого правительственного комплекса. Она давала представление о повседневной жизни сотрудников комплекса и телохранителей 86-летнего Хаменеи, в частности о том, где, как и когда они паркуют свои автомобили.