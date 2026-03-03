FT: в Израиле рассказали, как готовили убийство аятоллы Хаменеи

Согласно публикации Financial Times, сотрудники израильских спецслужб похвастались журналистам, что еще задолго до нанесения решающего удара они «знали Тегеран так же хорошо, как Иерусалим».
Изображения с них шифровались и передавались на серверы, находящиеся в Тель-Авиве и на юге Израиля. Издание отмечает, что особенно «полезной» оказалась камера, которая передавала кадры со строго охраняемого правительственного комплекса. Она давала представление о повседневной жизни сотрудников комплекса и телохранителей 86-летнего Хаменеи, в частности о том, где, как и когда они паркуют свои автомобили.
Израилю также удалось нарушить работу вышек сотовой связи в районе улицы Пастер, у резиденции Хаменеи. В результате на мобильные телефоны сотрудников охраны аятоллы не проходили звонки и его телохранители в нужный момент не получили предупреждений об опасности. Дополнительные разведданные израильской стороне предоставили спецслужбы США, говорится в материале.
Хотя Израиль планировал операцию много месяцев, окончательное решение в Тель-Авиве приняли в последний момент. В Израиле сочли, что после начала полномасштабной войны «охотиться» на представителей иранских властей станет гораздо труднее, так как они могут укрыться в убежищах, в том числе в подземных бункерах, неуязвимых для израильских бомб.
FT отмечает, что, в отличие от лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, Хаменеи не жил постоянно в бункерах, но в случае войны он принял бы соответствующие меры. Поэтому после того как израильская разведка подтвердила, что Хаменеи и его ключевые соратники будут находиться в тегеранской резиденции утром 28 февраля, Израиль и США нанесли скоординированные удары: кибератаки нарушили связь и противовоздушную оборону Ирана, а ракеты поразили резиденцию рахбара.
При этом американская газета The New York Times пишет, что иранские официальные лица знали, что США собираются нанести удары по Ирану, однако полагали, что дневная атака маловероятна.
Британская газета подчеркивает, что израильские спецслужбы раскрыли далеко не все детали своей операции, так как рассчитывают использовать некоторые источники и методы для отслеживания других «целей».