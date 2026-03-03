Лукашенко раскрыл, что нужно усилить в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня раскрыл, что нужно усилить в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.
Глава Беларуси обратил внимание, что назначенным на новые должности первому заместителю государственного секретаря Совета безопасности Александру Неверовскому и заместителю государственного секретаря Совбеза Андрею Горбатенко необходимо будет работать в непростой период.
— Непростой не потому, что нас окружают разного рода прохиндеи от политики и в военном отношении наши соперники (если не сказать жестче). Не поэтому, — пояснил президент Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, сложность работы объясняется в первую очередь серьезностью задач, которые нужно будет решать. Данные задачи были определены во время проведения внезапной проверки Вооруженных Сил, и указанная проверка будет продолжена:
— Это пример, как мы будем действовать дальше.
Глава государства заметил, что в ближайшее время будут подведены итоги и подчеркнул:
— И вот тут для вас очень серьезное время. Самый главный вывод, который мы должны сделать из этой проверки, я уже недавно обозначил: мы должны по-настоящему готовить офицерский состав.
Президент, обращаясь к назначенным на новые должности, заметил, что это уже их нынешняя задача. Он добавил, что данная задача всегда будет стоять перед ними.
— С этим прицелом я и решил назначить вас — чтобы мы видели эту главную проблему, — уточнил Лукашенко.
