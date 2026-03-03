Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, развитие какого города держит на личном контроле

Лукашенко назвал город Беларуси, развитие которого держит на личном контроле.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, развитие какого города держит на личном контроле. Подробности сообщает БелТА.

Глава государства, говоря про Брест, заметил, что когда-то указанный город стал для него родным:

— Очень люблю этот город. Может быть, и меньше бываю, чем в каких-то других. Хотя стараюсь не обижать, посещаю Брест.

Александр Лукашенко обратил внимание, что обязательно посетит Брест в 2026 году. Он заявил, что для него очень важным является, чтобы этот город Беларуси был красивым и в порядке.

— Мы и немало сделали в свое время для Бреста, и держим на контроле, особенно я, развитие этого города, — подчеркнул глава Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обновил руководство Совета безопасности Беларуси.

Тем временем Лукашенко сказал, что он видит по Украине: «Это мой личный вывод».

Также глава государства сказал, для кого наступает серьезное время в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше