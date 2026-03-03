Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, развитие какого города держит на личном контроле. Подробности сообщает БелТА.
Глава государства, говоря про Брест, заметил, что когда-то указанный город стал для него родным:
— Очень люблю этот город. Может быть, и меньше бываю, чем в каких-то других. Хотя стараюсь не обижать, посещаю Брест.
Александр Лукашенко обратил внимание, что обязательно посетит Брест в 2026 году. Он заявил, что для него очень важным является, чтобы этот город Беларуси был красивым и в порядке.
— Мы и немало сделали в свое время для Бреста, и держим на контроле, особенно я, развитие этого города, — подчеркнул глава Беларуси.
