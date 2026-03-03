Лукашенко назвал Словакию дружественной страной

Белоруссия в начале ноября 2025 года решила восстановить работу посольства в Словакии, которое было закрыто в конце 2023 года. Посольство в Словакии в соответствии с постановлением белорусского правительства планируется открыть до 1 сентября 2026 года. Словацкий посол в Минске Йозеф Мигаш в сентябре 2025 года заявил, что Словакия и Белоруссия возобновляют сотрудничество после почти пятилетнего перерыва. Во вторник Лукашенко назначил послом Белоруссии в Словакии Игоря Фисенко, который до настоящего времени занимал пост начальника главного управления Европы МИД.