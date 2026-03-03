Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал Словакию дружественной страной

Лукашенко: Словакия является дружественной страной.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

МИНСК, 3 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Словакия является для Минска дружественной страной.

Белоруссия в начале ноября 2025 года решила восстановить работу посольства в Словакии, которое было закрыто в конце 2023 года. Посольство в Словакии в соответствии с постановлением белорусского правительства планируется открыть до 1 сентября 2026 года. Словацкий посол в Минске Йозеф Мигаш в сентябре 2025 года заявил, что Словакия и Белоруссия возобновляют сотрудничество после почти пятилетнего перерыва. Во вторник Лукашенко назначил послом Белоруссии в Словакии Игоря Фисенко, который до настоящего времени занимал пост начальника главного управления Европы МИД.

«Что касается Словакии, дружественная нам страна. Имеет свое слово. Мы соответственно к ним должны относиться, по-человечески», — приводит слова Лукашенко агентство Белта.

Он также заметил, что лично знаком с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который в силу своей должности играет ключевую роль в управлении страной. Президент пояснил, что у них сложились добрые отношения, они встречались лично, обсуждали многие проблемы. «Вменяемый человек, очень переживающий за свою страну. Ну и не забыл, откуда его корни», — добавил Лукашенко.

Фисенко после назначения и беседы у президента рассказал журналистам о возможных перспективах сотрудничества Белоруссии и Словакии.

«К сожалению, ограничения, который ввел Европейский союз, накладывают отпечаток на наше сотрудничество. Тем не менее, остаются области, в которых мы можем работать. Я думаю, что есть перспективы сотрудничества в сфере продовольствия и гуманитарной сфере — здравоохранении, образовании», — сказал посол, чьи слова также приводит Белта.

Фисенко отметил, что его назначение на должность посла Белоруссии в Словакии свидетельствует о том, что Минск готов ответить европейским странам взаимностью на протянутую руку дружбы.

«Всего лишь год назад … к нам приехал словацкий посол Йозеф Мигаш и начал активно работать. Он очень известен в нашей стране своей принципиальной позицией. Естественно, что мы отвечаем взаимностью и восстанавливаем наше (дипломатическое — ред.) присутствие в Братиславе. Конечно, после определенного перерыва нужно будет наладить работу, погрузиться в тему экономики, политических контактов», — подчеркнул дипломат.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше