В МИД Ирана высказались о переговорном процессе с США

ТЕГЕРАН, 3 мар — РИА Новости. Комментарии о переговорном процессе между США и Ираном по атому являются ложью, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи без какой-либо конкретики.

«То, что говорили о переговорном процессе, утверждая, что нам было что-то сказано на последнем этапе, а мы не приняли, является не более, чем ложью», — сказал он в ходе брифинга, его слова приводит агентство IRNA.

При этом он не уточнил, какие именно и чьи заявления опровергает.

Однако ранее спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, участвовавший в переговорах с Ираном по атому, заявил, что Вашингтон предлагал Тегерану поставки топлива для ядерной энергетики в течение 10 лет при отказе от обогащения урана, но Тегеран якобы отверг предложение Вашингтона.

По словам Уиткоффа, Вашингтон осознал невозможность сделки с Ираном еще в ходе второго раунда переговоров, третью встречу Вашингтон рассматривал в качестве последнего шанса.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>.

Иран и США провели три раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую — Уиткофф. Третий раунд завершился 26 февраля. Иран и Оман, выступавший посредником в переговорах, заявляли о прогрессе.

После этого США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

