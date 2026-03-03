Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минобороны Израиля назвал цель операции в Иране

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар — РИА Новости. Военная операция Израиля и США против Ирана, помимо прочего, нацелена на создание условий для иранского народа по смене власти в стране, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Источник: AP 2024

Министр назвал израильско-американскую атаку на Иран «беспрецедентной по масштабу, точности и силе».

«(Атака — ред.) направлена на уничтожение возможностей режима, защиту израильского тыла и сил армии США в регионе, предотвращение возвращения Ирана к программе производства ядерного оружия и масштабного производства ракет, а также создание условий для того, чтобы иранский народ смог действовать и свергнуть… режим», — заявил Кац, слова которого распространила его пресс-служба.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше