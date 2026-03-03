Москва
КСИР получил информацию о месте заседаний Нетаньяху

У Ирана есть информация, где премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседания. Об этом заявил генерал-майор Корпуса стражей исламской революции (КСИР), советник погибшего верховного лидера Ирана Яхья Рахим Сафави.

Источник: Reuters

«Мы знаем место, где Нетаньяху проводит заседания, наша база данных полностью обновлена. Разведка Ирана полностью осведомлена обо всех целях вокруг исламской республики, а также об израильских и американских целях», — заявил Яхья Рахим Сафави в эфире государственного телевидения (цитата по ТАСС).

Израиль и США начали военную операцию в Иране 28 декабря. В первый день атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По данным The Wall Street Journal, на резиденцию аятоллы было сброшено около 30 бомб. Иранские власти пообещали быстро избрать Хаменеи замену.

Сегодня газета Financial Times сообщила, что Израиль несколько лет взламывал камеры видеонаблюдения на дорогах Тегерана, чтобы выследить аятоллу. Один из собеседников FT рассказал, что угол обзора одной из камер помог увидеть, где паркуют машины возле резиденции Хаменеи. Помимо этого Израиль вывел из строя отдельные компоненты почти дюжины вышек мобильной связи вблизи резиденции, чтобы охрана не смогла получить сигнал тревоги.

