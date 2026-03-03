КСИР получил информацию о месте заседаний Нетаньяху

Сегодня газета Financial Times сообщила, что Израиль несколько лет взламывал камеры видеонаблюдения на дорогах Тегерана, чтобы выследить аятоллу. Один из собеседников FT рассказал, что угол обзора одной из камер помог увидеть, где паркуют машины возле резиденции Хаменеи. Помимо этого Израиль вывел из строя отдельные компоненты почти дюжины вышек мобильной связи вблизи резиденции, чтобы охрана не смогла получить сигнал тревоги.