Зеленский: выборы на Украине пройдут после завершения конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине не состоятся ни при каких «паузаx» в боевых действиях — только после полного окончания конфликта. Тем самым он отверг сценарий голосования в период «временного перемирия», о котором говорил во время Мюнхенской конференции по безопасности. Чем руководствуется Зеленский и как на это реагируют в Москве и Вашингтоне — в материале «Газеты.Ru».